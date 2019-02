Auto della Regione in sosta selvaggia sul marciapiede in via Sinigaglia ma non la fa franca: multata

Una macchina di Regione Lombardia parcheggiata sul marciapiede in via Sinigaglia a Como, proprio di fronte alla piscina, nonostante la presenza di posti blu liberi poco distanti. Una scena avvenuta nella mattina di lunedì 4 febbraio 2019 che ha fatto imbestialire un nostro lettore che ha deciso di immortalare la scena.



La vettura, una panda con le insegne della Regione e la scritta "Sistema Socio Sanitario Asl Como", è stata lasciata in sosta sul marciapiede: eppure, segnala il lettore, avrebbe potuto tranquillamente posteggiare in uno dei parcheggi blu che in quel momento erano liberi.

Per una volta, però, l'auto, seppure pubblica, non l'ha fatta franca: una pattuglia della polizia locale di Como si è infatti accorta dell'infrazione e si è fermata per multarla, come prontamente documentato dal lettore di Quicomo.