Buongiorno, vi scrivo in quanto da qualche mese lavoro in centro Como e mi sono molto stupita dalla scarsità di casette dell'acqua. Il numero di casette dell'acqua è fermo a gennaio 2017, e non vi sono casette in centro città, diversamente da quanto avviene in molte altre città. Considerato l'attuale stato di emergenza climatica, vorrei porre la vostra attenzione su questo problema, la cui risoluzione consentirebbe un risparmio a livello di rifiuti di plastica.