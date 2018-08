Troppi appartamenti Airbnb, la lettera che fa riflettere: turismo di pessima qualità?

Il boom di appartamenti vacanza è un bene o un male per la città. E' in fondo questo lo spunto di riflessione lanciato dalla lettera della nostra lettrice F. B., residente all'estero ma con casa in centro città, alle porte del centro storico. Il suo racconto, che potremmo definire tragicomico, appare come un ironico sfogo contro quello che, a detta sua, non rappresenterebbe esattamente un turismo di qualità. Colpa del moltiplicarsi di alloggi cosiddetti (erroneamente) "Airbnb", per definire quelle case che i privati pubblicizzano sui siti di prenotazioni online.

Tornare nella propria stupenda Como convinti di godersi qualche giorno di relax e trovarsi assediati da turisti a volte maleducati, altre volte sprovveduti a causa della disorganizzazione delle strutture ricettive che li ospitano, può rivelarsi un soggiorno da incubo in grado di far passare la voglia di restare in questa splendida città. Ecco la lettera.