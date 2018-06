Via Partigana, Alpe del Viceré. Un grosso camion incastrato all'altezza del quarto tornante scendendo dall'Alpe del Viceré. Polizia locale di Tavernerio e vigili del fuoci all'opera. Decine di macchine bloccate in pericolose manovre in retromarcia per liberare la strada stretta e unica via per raggiungere il parco Valle Bova visitato da numerosi turisti, scolaresche e persone del posto.