Fino Mornasco, la sbarra del passaggio a livello le sfonda l'auto

Sembra impossibile eppure questa foto, pubblicata da Giuseppe Andolfi nel gruppo Facebook "Sei di Fino Mornasco se..." non è affatto un fake. La dpnna in piedi vicino all'auto è la sfortunata conducente della vettura ritratta nella foto scattata da un treno di passaggio. La donna nell'attraversare i binari ha rischiato di restarew imprigionata tra le sbarre del passaggio a livello che hanno cominciato a chiudersi proprio mentre lei stava attraversando la ferrovia. L'automobilista ha cercato quindi di divincolarsi dalla morsa delle sbarre e per farlo ha effettuato alcune manovre con il risultato che, in qualche assurdo modo, una sbarra ha letteralmente infilzato l'auto entrando dal finestrino laterale posteriore e uscendo dal lunotto. La donna è comunque riuscita a liberare i binari ma ha causato danni al passaggio a livello. E' stata multata. Il fatto risale a martedì 1 ottobre 2019.