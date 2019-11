Galaxy Fold in vendita all'Unieuro di Como: è il primo negozio in tutta Italia

E' finalmente in vendita a Como, dal 6 novembre, il famoso telefonino cellulare con schermo pieghevole, i Samsung Galaxy Fold. L'Unieuro di viale Lecco è per ora il primo e unico negozio in tutta Italia ad averlo. "Samsung ci ha voluto premiare - ha spiegato il titolare Andrea Brenna - perché siamo un negozio storico e di alto profilo. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per il lancio in esclusiva di questo prodotto a dir poco innovativo".

Il Galaxy Fold, come detto, è il primo telefonino con schermo pieghevole, o meglio, apribile, cosicché possa passare dalle dimensioni di un normale cellulare a quelle di un tablet. La tecnologia hardware che lo costituisce è il top di gamma che si possa trovare nell'universo dei telefoni cellulari, dal processore alla fotocamera, e ha una memoria interna di 512 Gb. Il prezzo? Non dei più abbordabili, come spesso si addice ai nuovi e rivoluzionari prodotti di tecnologia quando arrivano sul mercato per la prima volta: circa 2.300 euro.