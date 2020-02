Como è la seconda città in Italia in cui si leggono più romanzi rosa

In occasione di San Valentino Amazon.it ha svelato la classifica delle città italiane che leggono più romanzi rosa. La sorpresa è la seconda posizione assoluta di Como, sorpassata solo da Bolzano. Dietro anche il capoluogo lombardo: Milano, regina della classifica dell’anno scorso, cede infatti lo scettro e sscende al 5° posto.

La top 10 delle città più romantiche

Bolzano

Como

Trieste

Vicenza

Milano

Lucca

Verona

Trento

Pavia

Padova

I titoli più apprezzati

A spopolare tra queste letture leggere che piacciono tanto alle adolescenti c'è la scrittrice statunitense Anna Todd che occupa i primi 5 posti della classifica dei titoli più letti, venduti su Amazon.it nel 2019 in tutta Italia: Un cuore in mille pezzi, della serie After, il bestseller rosa più acquistato, seguito da Come mondi lontani, Anime perdute, After e Amore infinito, tutti nati sotto lo stesso tormentone letterario siglato After. Sveva Casati Modignani riesce a strappare ad Anna Todd almeno il sesto posto della classifica con Segreti e ipocrisie, ma l’autrice americana che fa incetta di cuori piazza in classifica anche Before. After forever. Chiudono la Top 10, La stanza delle farfalle di Lucinda Riley, I love shopping a Natale di Sophie Kinsella, e Le pagine della nostra vita di Nicholas Sparks.

Nella classifica degli eBook rosa più venduti su Kindle Store nell’ultimo anno, Felicia Kingsley conquista la vetta e la terza posizione del podio con Due cuori in affitto e Una Cenerentola a Manhattan mentre Anna Zarlenga si innesta al secondo posto con Spiacente, non sei il mio tipo.

Anna Renee Todd

Nata a Dayton, Ohio, è una scrittrice statunitense non ancora trentenne. È nota per la serie After, nata come una fanfiction dedicata agli One Direction e pubblicata sul sito web per la condivisione di storie Wattpad. La storia narra di Tessa il cui destino ha deciso di farle incontrare Hardin, il tipico cattivo ragazzo. Nei cinque libri si parla di un amore che affronta moltissime difficoltà ma che rimane sempre incondizionato.