10 ristoranti in città e sul lago di Como per una romantica cena di San Valentino

Ormai, che si tratti di ristoranti stellati o trattorie tradizionali, la cucina non è più l’unico valore. L’atmosfera è diventata negli ultimi anni uno degli elementi fondamentali quando si sceglie dove andare a cena. E se questo è vero sempre, ancora di più lo diventa a San Valentino, quando riponiamo nella magia del luogo che scegliamo una grandissima aspettativa. Essere contenti, ma soprattutto stupire e coccolare chi amiamo. E se siete alla ricerca del ristorante giusto dove consegnare all’amato il vostro regalo – magari scegliendolo qui – speriamo che questa mini guida sui luoghi perfetti per festeggiare San Valentino a Como possa esservi utile.

Ristoranti sul Lago di Como per San Valentino

Il Crotto dei platani a Brienno ha un’impagabile vista sul Lago di Como anche in inverno grazie alle vetrate panoramiche. Si può infatti cenare nella veranda terrazzata, che nella stagione fredda viene chiusa senza offendere il panorama. La riscoperta da parte dello chef Andrea Cremonesi di alcune antiche ricette del territorio rende il menù particolarmente interessante.

La Cucina della Marianna si trova invece a Cadenabbia di Griante, tra Villa Carlotta e Menaggio, un luogo quindi perfetto anche per chi vuole trascorre il pomeriggio passeggiando sul lungolago o tra le ville storiche. Qui è d’obbligo assaggiare i piatti che mescolano tradizione e modernità, soprattutto quando in campo c’è il pesce di lago. L’atmosfera è perfetta per chi cerca un ambiente rustico-chic e non vuole rinunciare a un‘accoglienza discreta ma famigliare.

Infine la Trattoria del Glicine, a Cernobbio. In posizione panoramica, collinare, domina il Lago di Como come una rocca. È un perfetto punto d’arrivo dopo una romantica giornata passata magari in battello. Purtroppo a febbraio non potrete godere della splendida terrazza completamente ricoperta da un glicine secolare, ma l’atmosfera retrò degli interni, vi consentirà un tuffo nei primi del 900, in cui potrete immergervi per un sogno di coppia.

Ristoranti stellati a Como per San Valentino

I Tigli in theoria hanno il piacevole vantaggio di essere nel centro di Como, perfetti quindi per una passeggiata romantica prima di cena, magari un aperitivo in qualche via un po’ più movimentata, per poi spostarsi più intimamente in questa perla della cucina lariana. Nella palazzina quattrocentesca, tra il Duomo e il Lago, opera lo chef mantovano Franco Caffara. L’atmosfera qui è unica e molto elegante, perfetta se volete fare un po’ di scena con il vostro partner. Ambienti distinti, uno in particolare perfetto per una cena romantica, e una vetrata sulla cucina a vista. Very glam!

È recente invece la stella Michelin dal ristorante Berton al Lago, nella splendida, e lussuosissima, cornice dell’Hotel Sereno di Torno. Questo è proprio il ristorante in cui portare l’amata o l’amato se volete stupirlo per eleganza e lusso. Berton, è un altro figliol prodigo di Gualtiero Marchesi, che si è guadagnato la prima stella Michelin da chef della Taverna di Colleredo di Monte Albano a Udine. La seconda, arrivata e scomparsa come una cometa, arriva dal mondano Trussardi di Milano, ma è il suo Berton, nell’avveniristico complesso di Porta Nuova Varesine, sempre a Milano Milano, a riportare la stella nel 2014, solo un anno dopo l’apertura.

Il ristorante Materia di Cernobbio, grazie al giovane chef stellato Davide Caranchini. propone una cucina basata su un rapporto strettissimo con la terra e i suoi frutti, in un totale rispetto dell’ambiente e dei produttori. È perfetto per un San Valentino dallo stile minimal-chic, moderno, per nulla ingessato. Una passeggiata a vedere la serra in cui vengono coltivate le erbe, alcune rare, usate in cucina, potrebbe essere un originale variante all’aperitivo per una cena che sarà un'esperienza non solo culimaria: qui ogni piatto è arte.

L’Aria di Blevio è il ristorante da scegliere a Como per San Valentino soprattutto se siete soliti bazzicare i ristoranti di lusso della zona e volete provare qualcosa di nuovo. Lo chef Vincenzo Guarino, due stelle Michelin, è arrivato al ristorante del Mandarin Oriental esattamente un anno fa. Qui il must d’atmosfera sono le poltroncine effetto vintage su tavoli di marmo e l’illuminazione calda. Impossibile non fare colpo sul proprio commensale.

Ristoranti a Como per San Valentino

In via Borgovico vecchia c’è l’incantevole osteria Figli dei Fiori. Esclusivo e assolutamente inedito è l’ambiente garden-chic, grazie al quale si sta al chiuso con l’impressione di essere nella veranda di uno splendido e rigoglioso giardino, dove la natura ci è amica ma non è del tutto domata. Anche la cucina rispetta questa filosofia. La griglia è alimentata da una brace di ceppi di mangrovia cubana che non produce fuliggine né funi dannosi per la salute e regala al cibo un sapore nuovo, da sperimentare.

Sempre in zona, nella bella cornice di via Borgovico Vecchia, c’è Comi 107. Un locale a conduzione famigliare, di recente apertura che propone una cucina ricercata, con abbinamenti desueti e un impiantamento molto raffinato, semplice ma scenografico, di sicuro effetto. Una cena perfetta se volete regalare una serata raffinata ma estremamente giovane e moderna.

La Trattoria Il solito posto è perfetta per un san Valentino nella tipica atmosfera del centro storico di Como, antiche stalle e cantine ristrutturate, con sasso a vista e mobili d’epoca. Ottimo come alternativa al lago soprattutto se la vostra innamorata viene da fuori e volete farle respirare un po’ di tipicità. Anche la cucina rispetta questo valore, in particolare per quanto riguarda i piatti di carne.