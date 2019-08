Aiutiamo Luca a ritrovare il suo pappagallo Leo smarrito a Cagno

Luca ha perso il suo amico piumato, un piccolo pappagallo di nome Leo. Il volatile è scomparso il 9 agosto 2019 a Cagno. Luca Vecchio lo cerca da allora disperatamente ma invano. Sulla sua pagina Facebook ha pubblicato il seguente appello (se qualcuno avesse notizie può contattare la redazione di QuiComo,

"Io non perdo la speranza,possibile che nessuno lo abbia né visto né sentito. Lui è molto chiassoso specialmente in volo. Ho avuto tante segnalazioni ma erano altri pappagalli. Nemmeno con l'appello sulla Giornale di Como ho avuto notizie. Se qualcuno lo avesse visto lo chiami con il suo nome Leo e risponderà e di sicuro vi volerà incontro come ha sempre fatto. Se qualcuno lo avesse trovato e vuole tenerlo con se me lo faccia sapere ugualmente. Almeno sapere che è vivo. Grazie".