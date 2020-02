Il panino più caro d'Italia è sul Lago di Como

Il rapporto Ristorazione 2019 della FIPE, la Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio, non lascia spazio a dubbi: un panino farcito sul Lago di Como può costare anche tre volte in più rispetto a quanto ci farebbe spendere un bar di Terni. Mediamente infatti un sandwich sul Lario costa quasi 5 euro, mentre nel capoluogo umbro soltanto 1,60 euro.

Ovviamente, secondo il rapporto il prezzo non dipende soltanto dalla città ma anche dal punto in cui sono collocati i bar. E allora ecco che proprio le località turistiche, come quelle sul Lago di Como, rappresentano i centri con i prezzi più alti. In generale però si può dire che il Nord è sempre più caro, con una media dei prezzi che si stabilizza intorno ai 4 euro. Ci sono però delle eccezioni: a Torino e Verona per esempio bastano poco più di 3 euro e, a sorpresa, neanche Venezia è fra le più care, con un prezzo medio che si aggira intorno ai 3,50 euro.

Non si può fare invece una distinzione fra grandi e piccoli centri, visto che Roma, la metropoli per eccellenza, si trova soltanto a metà classifica e il prezzo medio per un panino è di poco superiore ai 3 euro. Ancora meglio fa Napoli, dove il panino costa 2,75 euro.