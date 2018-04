Pasqua sul Lago di Como per Nicole Scherzinger , la Principessa del Pop

Per consolarsi dall'esclusione come giudice da X-Factor nell'edizione inglese, Nicole Scherzinger ha deciso di consolarsi sul Lago di Como, dove ha trascorso una bellissima Pasqua al sole. La popolarissima cantante, attrice, modella, ballerina e filantropa americana, nota soprattutto per essere stata la voce principale del gruppo pop statunitense tutto al femminile The Pussycat Dolls, ha infatti postato su Instagram, dove conta oltre 3,5 milioni di follower, un selfie che la ritrae sul Lago di Como a bordo di un motoscafo. I fan dell'artista si sono subito scatenati con migliaia di commenti testimoniandole grande affetto, come riporta anche il quotidiano londinese The Sun che non si è lasciato sfuggire lo scatto dopo aver dato per primo la notizia che non avrebbe più fatto parte del programma, X-Factor appunto, che l'ha vista già protagonista di successo anche nell'edzionnegli Stati Uniti.

Nel 2011 Nicole Scherzinger è stata eletta dalla rivista Rolling Stone come nona cantante-ballerina migliore al mondo. Nicole ha vinto numerosi premi e riconoscimenti: nel 2012 l'hanno votata come l'ottava donna più bella del mondo; nel 2013 è stata nominata "Artista dell'anno". Nicole Scherzinger è stata inoltre testimonial di marchi come Estée Lauder, Nike, Herbal Essences e Beats by Dr. Dre. È stata definita da La Repubblica come la "Principessa del Pop". In carriera, prima con le Pussycat Dolls e poi da solista, ha venduto miglioni dischi.

Un'altra superstar che si aggiunge all'ormai lunghissima lista che può vantare il brand "Lake Como", che anche in questa occasione, vista la popolarità senza confine di Nicole Scherzinger, ha fatto il giro del mondo.