Miss Mondo: sei le comasche in semifinale. Ecco le loro foto

Sono Asia Nespoli di Inverigo, Beatrice Negretti di Fino Mornasco, Fabiana Ferraro di Lipomo, Francesca Mognoni di Fenegrò, Lara Mazucotelli di Longone Al Segrino e Rebecca Gaddi di Como le 6 aspiranti Miss Mondo che arrivano alla semifinale dalla provincia di Como. Il prossimo passo è essere eletta la più bella di Lombardia e poi, infine, la più bella d'Italia. Chi ce la farà parteciperà sotto il Tricolore al concorso internazionale Miss Word, avrà quindi la possibilità di essere incoronata come la più bella del mondo.

Il concorso lombardo si chiude con il gran finale sabato 25 luglio sul lago di Como quando le aspiranti miss veleggeranno sulle acque del Lario a bordo delle Lucia. Qui una giuria di volti stra-noti della tv sarà capitanata dagli organizzatori Bobo Scavello, Dj Spyne e Pippo Palmieri, con la collaborazione della bellissima miss uscente.

Ma come si è fatta la selezioni per un concorso di bellezza, visto che fino a poco fa gli eventi erano vietati causa covid?

Il problema qui era ancor più pressante visto che, piano piano, nelle altre regioni d'Italia gli eventi cominciavano a ripartire e la Lombardia rischiava di essere l'unica a non avere le proprie rappresentanti nella selezione italiana per Miss Mondo. In più, decine di ragazze della Regione Verde sarebbero rimaste deluse nel non avere la propria occasione per brillare. Per questo l'agenzia che si occupa del concorso in Lombarda si è inventata un motto, “gli altri dicono “stiamo a casa”, noi diciamo “sfiliamo da casa”. Ecco allora che ogni ragazza ha sfilato dalla propria abitazione ed è stata votata dai giudici, anche loro in collegamento web da casa propria.