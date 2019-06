Viaggio di nozze: le 7 migliori destinazioni per una favolosa luna di miele

Dopo esserci occupati delle migliori destinazioni per una luna di miele in Italia e dei viaggi di nozze in crociera, è ora venuto il momento di scoprire sette mete fuori dal nostro Paese ottime per unfantastico viaggio di nozze.

Destinazioni dal grande fascino in favolose località, con panorami mozzafiato e paesaggi da sogno. Luoghi paradisiaci dove trascorrere indimenticabili momenti con la vostra metà.

1. Maldive

Le Maldive occupano il primo posto della nostra classifica dedicata alle migliori destinazioni per la luna di miele. Si tratta di un arcipelago nell'Oceano Indiano formato da un migliaio di isole con più di 80 che ospitano resort per i turisti. Le Maldive offrono un'ampia offerta con ottime strutture ideali per la luna di miele. Con spiagge incontaminate e lagune cristalline sono una meta ideale per chi ama le immersioni subacquee, potendo vantare anche fantastiche barriere coralline.

Scopri di più su Expedia.it

2. Seychelles

La nostra rassegna prosegue con le Seychelles; un arcipelago di 115 isole lambite dalle acque dell’Oceano Indiano, al largo dell'Africa orientale. Meta nota per le incantevoli spiagge, le barriere coralline e le riserve naturali. Destinazione ottima per le coppie in viaggio di nozze che può contare su un clima caldo e tropicale per tutto l’anno, con una temperatura costante di 28 gradi circa.

Scopri di più su Expedia.it

3. USA “on the road”

Se non cercate la classica località esotica, ecco allora un fantastico viaggio “on the road” negli Stati Uniti. Vi suggeriamo in particolare la Route 66, uno dei viaggi on the road più famosi al mondo. Si tratta probabilmente della più celebre autostrada che attraversa gli USA da percorrere rigorosamente da Est ad Ovest, nello stile della beat generation. Si parte da Chicago, attraversando 8 Stati (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California) fino a Los Angeles.

Scopri di più su Expedia.it

4. Giappone

La nostra rassegna prosegue con il Giappone, una delle mete preferite per i viaggi di nozze. Un viaggio che consentirà di conoscere e vivere una cultura completamente diversa. Una luna di miele con partenza da Tokyo, una metropoli che mescola moderni grattacieli e attrazioni storiche come il museo nazionale ed il palazzo imperiale con il suo bellissimo parco. Vi consigliamo inoltre, Okinawa e le isole sud-occidentali, mete predilette dai vacanzieri giapponesi, con il loro mare cristallino, il clima tropicale e la verdeggiante giungla.

Scopri di più su Expedia.it



5. Bahamas

Nella nostra rassegna non potevano mancare le Bahamas, uno dei più famosi paradisi caraibici, formato da un gruppo di ben 700 isole che si distinguono per la natura selvaggia e l’incantevole mare; isole disabitate o su cui sorgono molti alberghi di grandi dimensioni. Le Bahamas sono la destinazione ideale per gli appassionati di snorkeling, ricordiamo in particolare la Grande Barriera Corallina di Andros, la grotta Thunderball e i giardini di corallo nero di Bimini.

Scopri di più su Expedia.it

6. Australia

Se siete alla ricerca di un viaggio avventura, perché non organizzare una luna di miele in Australia? Una meta che vi offrirà grandi emozioni grazie alla sua natura incontaminata. Tra le varie proposte vi suggeriamo un emozionante viaggio in treno sulla Indian Pacific, una ferrovia transcontinentale australiana lunga 4.352 km. Ferrovia che vi permetterà di attraversare le spettacolari Blue Mountains e ammirare fiumi impetuosi e aridi deserti.

Scopri di più su Expedia.it



7. Bora Bora

La nostra rassegna termina con Bora Bora, la "perla della Polinesia". Situata al centro dell'Oceano Pacifico meridionale, l'isola di Bora Bora offre la possibilità di prendere il sole su fantastiche spiagge di sabbia bianca, fare un giro nella laguna in barca o immersioni in un eccezionale parco naturale sottomarino tra pesci e coralli. Inoltre Bora Bora è un posto molto romantico, con tramonti spettacolari, ideale per una luna di miele.

Scopri di più su Expedia.it

“



Potrebbe interessarti: http://www.today.it/best/viaggi/mondo/migliore-viaggio-nozze-luna-miele.html

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930