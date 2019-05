Le michette e le focacce più buone di Como

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma qual è la migliore michetta di Como? E la focaccia? Ognuno ha i suoi gusti e lungi da noi di voler fare una classifica. Anche in questa occasione - così come nelle precedenti che hanno riguardato, pasticcerie, enoteche, birrerie, pizze a domicilio - ci limitiamo ad indicare i più noti o i più gettonati in città.

Olly

Nasce a Como come panetteria agli inizi del ‘900, da una famigliare passione che si è tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri. Oggi siamo Panetteria, Pasticceria e Caffetteria, punto di riferimento per Como e comuni limitrofi. Lavorano con le migliori tecnologie, con la cura e la dedizione della tradizione di famiglia. Qualità delle materie prime e genuinità dei prodotti sono al centro della loro produzione: amanio distinguersi e deliziare i clienti. Produzione e vendita in via Panillani ma anche negozio in via Zezio,. sempre a Como, e a Tavernerio.

La specialità: il pane siciliano.

Il Forno di Lo Fiego

Dal 2001 producomo pane, focacce e pizze genuine di qualità a tutte le ore del giorno e della notte. Producono un tipo di pane che guarda sia alla tradizione che alle innovazioni tecnologiche. Uniscono la loro esperienza a una ricerca costante della qualità, tramite l’utilizzo dei consueti ingredienti dell’arte bianca uniti alle moderne tecniche di lavorazione. Oltre alla vendita al dettaglio collaborano con grandi alberghi, bar, ristoranti e scuole del territorio comasco. Offrono prodotti adatti per ogni esigenza ristorativa, puntando sempre sulla qualità e sulla tradizione. Produzione e vendita in via Borgovico a Como.

La specialità: la focaccia di notte.

Il Pane dei Volontè

Tutto inizia nel 1967 quando papà Giovanni, appena sposato con mamma Feliciana, decise di spostarsi dalla bassa comasca per iniziare la sua avventura di “prestinèe”(panettiere in dialetto) a Como. Così, dopo aver fatto la gavetta a Milano prima come garzone e poi come panettiere, con pochi soldi ma tanta voglia di lavorare, decise di mettersi in proprio e mandare avanti il suo “prestino” a Monteolimpino, aiutato principalmente dalla moglie e da qualche parente. Poco dopo sono nate Consuelo ed Eleonora. Grazie alla loro tenacia e ai loro sacrifici, nel giro di breve tempo “ul pan del Giuan” piaceva molto ed il lavoro andava sempre aumentando, finchè decidesero di aprire il primo punto vendita proprio in via Bellinzona a Monteolimpino. Un altro punto vendita è ora a Tavernerio.

La specialità: la scelta.

Beretta

Praticamente una catena del pane. La storia inizia nel lontano 1950, da una fortissima passione dalle radici comasche. Ingredienti semplici, genuini e naturali. “Beretta dal 1950” e’ sinonimo di alta qualità, grazie alla continua selezione delle migliori materie prime. Fare buon pane non e’ da tutti poichè richiede, oltre all’esperienza, una vocazione tutta particolare, una tradizione nata da Carlo Beretta nel 1950. Punti vendita in piazza Boldoni, via Mentana mercato coperto, viale Lecco, via Tentorio, viale Rosselli, 26, piazza XXIV Maggio, via Oltrecolle e via Canturina. Puntio vendita in tutta la provincia di Como.

La specialità: le focacce.

Il pane di Tina Beretta

Nel lontano 1950, papà Carlo e mamma Lina arrivarono dalla Brianza con una cesta piena di tenacia e buona volontà. Così cominciarono il loro cammino, con loro c’erano due figli: Giuseppe e Tina. I figli crescevano mentre Carlo e Lina, sempre più dediti al lavoro, trasmettevano loro il senso del lavoro e dell’onestà. Passarono gli anni i figli presero come ingredienti i consigli, i sacrifici e le esperienze dei loro genitori, continuando la loro attività. Oggi Tina insieme al marito Antonio e i figli Daniele, Alessio e Ramona proseguono la strada iniziata tanti anni prima da Carlo e Lina con lo stesso amore e la stessa passione. Negozi a Como in via Rusconi, via Anzani e via Milano.

La specialità: il pane alle olive.

E ancora...

Ul Pan De Com (Via Milano)

Panificio Maspero (Via Cadorna)

Panificio Vago (Via Giulio Cesare)

Panificio Maffia (vuia Varesina)