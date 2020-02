Weekend: tutto il meglio del Lago di Como in inverno

Dove guardare il lago dall'alto, dove guardare un tramonto speciale, le camminate più belle e dove correre, le migliori trattorie con vista mozzafiato, i lidi e i rifugi più belli, dove noleggiare una barca e le ville da visitare. Infine i motivi per cui il Lago di Como è il più bello del mondo. Basta cliccare sul titolo di una delle nostre guide e il viaggio può iniziare.

Ci sono vari modi per ammirare la bellezza del Lago di Como. Passeggiando lungo le sue rive, qui vi abbiamo suggerito le camminate più interessanti, oppure solcando le sue dolci acque in battello o con un motoscafo a noleggio. Impagabile è però il panorama del Lario offerto dall'alto. Esistono alcuni rifugi, ma non solo, dove la vista del lago è davvero mozzafiato e dove la fatica della salita è presto ripagata fino all'ultima goccia di sudore. Abbiamo scelto per voi alcuni tra i migliori "vista point": sette magnifici luoghi dove scattare foto uniche del lago più bello del mondo e delle cornici naturali che lo circondano.

ll Lario è sempre una scoperta, anche per chi abita in questo splendido territorio. Impossibile fare una classifica dei posti più belli da visitare lungo queste sponde e in queste piccole valli. Di certo l'ora del tramonto è uno dei momenti più attesi del giorni se si vuole ammirare il lago al calare del sole, quando tutto si fa più soffuso rendendo indimenticabile il paesaggio. Ci sono punti speciali? Ognuno hai il suo posto privilegiato ma se volete un suggerimento, date un occchio al nostro articolo con i cinque posti più belli, caratteristici o particolari dove farvi rapire da un tramonto sul Lago di Como, Un'altra cartolina depositata in migliaia di caselle postali nel mondo.

Visitare il Lago di Como a partire dalle camminate e dalle escursioni che portano nei punti più panoramici del Lario o alla scoperta di sentieri pieni di storia e natura. Il Lario non ha certo bisogno di presentazioni: è uno dei più belli d’Europa e uno dei più popolari e gettonati tra i turisti internazionali, ma anche per chi si sposta per una gita fuori porta. Ma lago di Como non è solo ville, vip e gite in barca: tra le forme di turismo non bisogna dimenticare quello degli escursionisti, degli amanti del trekking o anche solo di chi vuole fare una passeggiata alla domenica con la famiglia. Ecco allora una piccola lista di camminate che non pretende ovviamente di essere esaustiva, dal momento che gli itinerari e le passeggiate sul lago di Como sono tantissime.

Dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: queste mete sono facilmente raggiungibili da tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa bella stagione estiva: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Molti di questi rifugi sono particolarmente apprezzati dagli amanti della montagna anche nelle belle giornate invernali, tuttavia è l'estate il momento migliore per trascorrere una bella giornata, godendo da queste vette di incredibili panorami. “

Lago di Como sempre al top nel gradimento dei turisti di tutto il mondo grazie alle bellezze del paesaggio che si sposano con le meraviglie create dall'uomo. Il Lario, infatti, è conosciuto a livello internazionale anche per le spettacolari ville storiche che si affacciano sulle sue sponde: non soltanto in tempi recenti, infatti, il lago di Como è stato scelto come meta di vacanza e relax, ma già in passato è stato una delle mete di villeggiatura lombarde predilette dai nobili, che amavano ospitare artisti e letterati. Un'eredità che è rimasta ben visibile nelle tante ville che impreziosiscono le sponde del lago, incastonate come gioielli.

Spesso assorbita dalla grande orbita di Milano o dalla tipicità della gastronomia valtellinese, anche la cucina comasca ha eccezionali peculiarità. Prodotti buonissimi da assaggiare almeno una volta nella vita e da provare per forza se si viene sul Lario da turisti. Ecco allora qualche indicazione sulle specialità da ricercare in tutti i paesini del lago di Como. Dalla polenta al lavarello, dal missoltino al risotto con il pesce persico.

I misultin (missoltini del lago di como) sono una specialità culinaria tipica del Lago di Como, particolarmente della Tremezzina e alto lago. In Italiano sono chiamati missoltini ed in dialetto misultin. La loro preparazione è piuttosto complessa: sono agoni, pesci del lago che vengono pescati, saltati ed essiccati al sole. La pesca è regolata fin dal medioevo. I pesci, una volta pescati e selezionati i migliori, vengono puliti e privati della interiora (la curada), quindi saltati, tagliati longitudinalmente e deposti in un contenitore dove vengono girati ogni dodici ore. Con la polenta in crosta è un piatto tipico del Lario e della tradizone culinaria del nostro territorio. Ecco quindi qualche consiglio su dove gustare, anche in questa stagione invernale, una ricetta made in Lake Como.

Con la stagione estiva in pieno corso, i ristoranti del Lago di Como diventano particolarmente ricercati anche per la vista unica che alcuni di loro possono regalare insieme alle prelibatezze culinarie. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai Master Chef lariani, ne abbiamo scelti quattro. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla storia, sulla tradizione e soprattutto sul panorama offerto dai tavoli delle terrazze di alcune trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo.