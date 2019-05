Le 5 pasticcerie più buone di Como

Forse qualcuno ricorderà, perchè non sono poi passati mille anni, quando a Como c'era la pasticceria Belli, il salotto dei dolci in via Vittorio Emanuele. I tempi cambiano e quel delizioso negozio del centro storico, familiare a molte generazioni di golosi, ora non c'è più. Il rito del pasticcino non è però andato perduto e per fortuna in città ci sono ancora molti esercizi che sfornano buonissimi dolci per ogni domenica, per ogni festa o semplicemente per deliziare il palato tutti i giorni. Come nelle occasioni precedenti, la nostra non ha nessuna ambizione di essere una classifica: anche in questa occasione ci siamo infatti abbandonati alle suggestioni e, perché no, al nostro gusto. Insomma un piccolo viaggio nella dolcezza senza allontanarci troppo da Como, anche se una piccola "fuga" dalla città ce la siamo concessa. Si parte.

Pasticceria Vago

Dal 1960 è un punto tra i più gettonati in città a iniziare dalla colazione, quando il profumo delle brioches, autentica specialità di Vago, inonda il negozio di viale Giulio Cesare a Como. Poi ci sono le torte e naturalmente i pasticcini più classici e quelli "firmati" Vago.Tutto fatto in casa: davvero difficile resistere alla tentazione dei bigné, delle fiamme, delle mini sacher e di mille altre delizie. Tentazioni di qualità per tutti i gusti e per tutte le occasioni grazie a Fabio Vago e a sua moglie che non mancano mai in pasticceria. Una sicurezza.

Pasticceria Dolciamo

La Pasticceria Dolciamo nasce nel 2010 per la voglia di Francesco e Martina di giocare con i dolci. Grazie alla loro passione per la pasticceria nata forse per caso e alle domeniche passate a realizzare torte, scatta la scintilla. Iniziano a frequentare corsi in una delle scuole di pasticcerie più importanti d’Italia, stage in alcune pasticcerie e ancora giovanissime, tra i 20 e i 22 anni, si ritrovano a rilevare la storica Pasticceria Luppi. In via Borgovico vecchia la parola d'ordine di Dolciamo è l'eccellenza della materia prima. Il risultato è tutto da vedere ma soprattutto da gustare: pasticcini e torte davvero deliziosi e bignè da mangiare in un sol boccone. La meglio gioventù.

Non Solo Dolce

Poco fuori città, un'altra certezza. Ad Albate, in via Sant'antonino è quasi obbligatorio fermarsi. La produzione di Roberto Macrì è variegata e apprezzata da anni. Personalità per un altra pasticceria all'insegna della qualità fatta in casa. Fine pasticceria, torte e tutto quanto serve per accontentare chi non sa dire di no alle tentazioni della crema, del cioccolato e dell'originalità con cui si possono creare piccoli gioielli da pasticceria. Compleanni e riccorrenze meritano dolci speciali, ma anche un dolcetto per tutti i giorni da gustare con un buon caffè. Ricchezza di periferia.

Pasticceria Roan

Ed eccoci alla prima tappa fuori porta. Siamo a San Fermo della Battaglia in via Rigamonti. La Pasticceria Roan propone una nutrita scelta di pasticcini secchi e freschi preparati artigianalmente con ingredienti genuini. Il bignè è una delle specialità di questo negozio ma non manca davvero nulla: torte nuziali e personalizzate, cioccolatini, brioches, biscotti, millefoglie e dolci tipici regionali. Ovviamente anche dolci natalizi e colombe pasquali. L'accurata selezione delle materie prime utilizzate è una delle caratteristiche principali che distinguono il lavoro di questo negozio. Dolcezze sul colle.

Pasticceria Poletti

Infine, un dolce in riva al Lago di Como, a Cernobbio. Un luogo unico in cui fermarsi e assaporare decine e decine di prelibatezze dolci e salate. Poletti è casa, accoglienza, tradizione, è quella crostata calda che la nonna appoggia con amore sul davanzale della finestra per farla raffreddare. Il profumo è il marchio di fabbrica, quello che si sente per tutta la Strettoia, quello che ti fa alzare dal letto con il buon umore. Il profumo che, lentamente, sgattaiola fuori dalla porta del laboratorio, dove la magia accade. Qui si preparano bignè, cannoncini, brioche (tra le migliori al mondo secondo Condè Nast Traveler) e molto altro. E di sicuro la miglior pasta frolla del Lario.