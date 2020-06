Ecco chi sono i 10 vip dell'estate 2019, chi tornerà sul lago di Como?

Attrici, cantanti, modelle, calciatori e politici. L'estate 2019 che ci siamo lasciati alle spalle ha visto sfilare sul Lago di Como una parata di stelle. Qui abbiamo voluto raccogliere le 10 star che hanno vivacizzato il Lario con la loro presenza che ha fatto il giro del mondo regalando un'altra stagione di grandissima visibilità al lago più bello del mondo. Chi tornerà quest'anno? Difficile dirlo con tutte le limitazioni in corso. Intanto non sono mancati Chiara Ferragni e Fedez. Ma di certo non saranno gli unici. Scommettiamo? Anche perché il social marketing del Lario sta facendo il suo lavoro. E appena possibile tornerà anche Clooney.

Non c'è dubbio che sia lei la regina dell'estate lariana. Le popstat Miley Cyrus, le cui storie d'amore hanno fatto il giro del mondo, ha scelto il Lago di Como per trascorrere le vacanza estive. La cantante e attrice - diventata famosa interpretando il ruolo di Hannah Montana - si è fatta ritrarre mentre posava e ballava in riva al lago, probabilmente al Sereno di Torno. Numerose foto e video la ritraggono in atteggiameni anche provocanti: sullo sfondo l'inconfondibile Lario e la riva opposta a quella di Torno.

L'ex famiglia presidenziale americana, ospite a Villa Oleandra, è arrivata sul Lario sabato 22 giugno scortata da un imponente dispositivo di sicurezza. Dopo una domenica trascorsa interamente nella villa di Clooney, in serata George e Amal, insieme ai coniugi Obama e alle loro figlie hanno lasciato Laglio per raggiungere in motoscafo Villa d'Este a Cernobbio, dove hanno cenato accompagnati da scorte e personale dele forze dell'ordine.

Weekend in famiglia sul Lago di Como per la coppia più glamour e fotografata d'Italia: Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso alcuni giorni a Tremezzo nella splendida e lussuosa cornice di Villa Sola Cabiati. Con loro la famiglia al completo: non solo il figlio, il piccolo Leone, ma anche la mamma e le sorelle della nota influencer. La coppia aveva già visitato il lago anche a giugno, mentre Chaira Ferragni era stata in città anche a inizio del mese per la sua campagna Lancôme.

Aveva salutato il Lario con una gita in barca. Ma soprattutto, Mick Jagger, la rockstar dei Rolling Stones, ha portato il Lago di Como al Festival del Cinema di Venezia ai primi di settembre. Mick Jagger è stato sul lago di Como, ospite dell'hotel Casta Diva di Blevio, dove ha girato alcune scene del film The Burnt Orange Heresy. Durante i suoi giorni a Como Jagger ave cenato anche alla Colombetta di via Diaz dimostrandosi affabile e gentile con tutti.

Subito un successo di Netflix il film Murder Mystery, con Jennifer Aniston e Adam Sandler, girato a Como nell'agosto 2018, ma arrivato in programmazione solo nella stagione 2019. Il film ha debuttato il 14 giugno e ha subito totalizzato numerosissime visualizzazioni che ne hanno fanno uno dei film più visti. Un'ottima promozione per il territorio comasco visto che numerose scene hanno come cornice e sfondo proprio il Lago di Como, la città e i paesini della riva da Argegno a Laglio.

Kara Del Toro è la regina del bikini su Instagram. Gli ultimi scatti hot sono arrivato dal Lago di Como, dove la modella texana ha posato per il noto marchio Yamamay dopo la festa Guess a Villa Olmo. Nella didascalia dei suoi post sul popolare sociale, Kara ha informato i suoi fan che il vivace ed elegante bikini grigio e nero apparteneva al noto marchio di moda Yamamay, uno dei tanti brand che ha scelto i Lario.

Quando ill tormentone estivo sulla fine del rapporto con l'Inter di suo marito Mauro Icardi era ancora caldissimo, Wanda Nara ha pubblicato alcuni scatti hot che la ritraggono sul Lago di Como, dove la coppia possiede una villa a Brienno. Messa un po' in disparte anche da Tika Taka, il format sportivo di Italia 1 della domenica sera, Wanda sembra oramai convinta che la sua avventura milanese possa davvero concludersi a breve quando finalmente si conoscerà il destino di Maurito.“

Se aprite il profilo Instagram di Kitty Spencer, la bellissima top model nipote di Lady Diana, scoprirete quanto ha amato il Lago di Como. Kitty, 28 anni, per la precisione figlia del fratello dell'amata Lady D, il conte Charles Spencer, e dell’ex modella Victoria Lockwood, è innomorata dell'Italia, un luogo che non manca di chiamare "casa" e dove trascorre spesso lunghi periodi: Capri, Roma, Firenze e poi, come detto, il nostro Lario dopo diversi giorni in Australia.

Lei è Natalie Roser, una delle modelle in bikini più richieste nella sua Australia. Natalie Roser è abituata a sfoggiare il suo corpo esplosivo anche sul suo profilo Instagram dove vanta oltre 1 millione di follower. Gli scatti questa volta sono arrivati da Como, dove nei mesi scorsi a Villa Olmo si è svolto l'evento Guess, nuova location sul lago di Como per il celebre brand dopo quella dello scorso anno a Villa Erba.

ll nuovo centravanti dell'Inter Alexis Sanchez, arrivato a Milano in prestito gratuito dal Manchester United, ha scelto di abitare sul Lario. Il Nino Maravilla, come Icardi ora al Paris Sait Germain, si stabilrià sul lago di Como in una villa con giardino. Prosegue quindi l'attrazione dei nerazzurri per il nostro lago. Basti pensare all'ormai comasco Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter.