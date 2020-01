Il Lago di Como è il quarto più "instagrammato" del mondo

L’azienda inglese Showers to you, che come suggerisce il nome stesso produce e vende sanitari, ha deciso di basare la sua nuova campagna pubblicitaria su una domanda: qual è il lago più bello e amato del mondo? Faticando a trovare una risposta univoca, i manager hanno ideato una soluzione: rivolgersi a Instagram e scoprire quale sia il bacino più postato sul popolare social media che vive di immagini.

E chissà come saranno stati contenti quando hanno scoperto che al primo posto della classifica si trova proprio il Lake District, nel Nord-Ovest dell’Inghilterra. Dopo di lui, due posizioni vengono conquistate da grandi laghi americani e finalmente al quarto posto c’è il Lario. Con l'hashtag #lakecomo - e con tutte le varianti di nomi prese in considerazione dal sito, per una maggiore precisione di indagine - il Lago di Como ha raccolto su Instagram quasi un milione e mezzo di fotografie, staccandosi, e con una notevole distanza, persino dal Mar Morto.

A livello quantitativo, la classifica dei 20 laghi più instagrammati del mondo è dominata dal continente Americano e in particolar modo dagli Stati Uniti. L'Europa è rappresentata anche dalla Slovenia e dalla Russia, ma nessun altro lago italiano è entrato nella top twenty.