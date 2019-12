Lago di Como: con Dolce & Gabbana è sempre amore

La storia d'amore tra il celebre marchio di moda Dolce & Gabbana e il Lago di Como non conosce crisi. Se il 2018 era stato l'anno in cui uno dei simboli del fashion Made in Italy aveva reso pubblico il suo debole per il Lario, grazie a una straordinaria festa del lusso a Como nella magica cornice di Villa Olmo, in questa nuova occasione la location del set fografico per il lancio della nuova collezione donna è lo splendido parco di Villa Sola Cabiati a Tremezzo, angolo del Lago di Como a 5 stelle per antonomasia.

Il post, condiviso sul profilo Instagram ufficiale del brand che vanta oltre 23 milioni di followers - in un attimo ha conquistato centinaia di migliaia di cuori rossi ed è stato pubblicato con questa scritta: "Il massimo dell'eleganza e della delicatezza italiana, circondata da un ambiente di preziosa raffinatezza. Un set unico come unico è #DGWomen, da sempre emblema di bellezza e grazia". Quella tra il Lago di Como e Dolce & Gabbana è un binomio d'amore suggellato da uno stile unico .