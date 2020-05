Ibrahimovic: gita con il compagno Hakan Calhanoglu sul Lago di Como

È lo stesso Zlatan a pubblicare l'immagine sulla sua pagina personale di Instagram. La gita in moto è avvenuta ieri sul lungolago con il compagno del Milan, il 26enne turco/tedesco Hakan Calhanoglu.

Il 38enne attaccante svedese fin dalla sua prima esperienza con il calcio italiano aveva scelto di vivere in una villa a Cernobbio, segno che il Lario e le sue bellezze lo appassionano. Ecco allora che in questi giorni di stop del campionato i due giocatori milanisti hanno scelto proprio la zona tra Carate e Laglio per farsi scattare una foto durante la pausa relax.