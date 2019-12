Forbes: secondo la rivista americana Il Sereno di Torno è l'hotel del futuro

La prestigiosa rivista americana Forbes, il bisettimanale storicamente legato al mondo dell'economia, ma che in realtà prendendo spunto dalla finanza e dall'industria tratta i più svariati temi, spesso ha indicato aziende italiane come modelli di un certo modo fruttuoso di fare impresa. Questa volta tocca a Como essere baluardo e l'argomento è, come si poteva sospettare, il turismo. In particolare la rivista ha deciso di identificare 5 hotel nel mondo che rappresentassero non soltanto un modello di viaggio ecosostenibile, ma anche che lo facessero in modo avanguardistico, regalando appunto un’idea di eco-business per le imprese future. Così, accanto a paradisi del Myanmar, dei Caraibi, della Thailandia, appaiono due strutture europee, una in Provenza e l'altra appunto sul Lario. Si tratta dell’Hotel Il Sereno, 5 stelle a Torno, che la prestigiosa rivista statunitense definisce come il primo e unico albergo di design contemporaneo del Lago di Como che abbini a questa eleganza modaiola anche una totale attenzione all'ambiente. Tutto nasce dalla vista: i colori della struttura completamente integrati a quelli del panorama, le tinte nelle suit che accompagnano l'occhio fino alle finestre e ritorno, senza mai offenderne la sensibilità.

Ci sono poi una serie di servizi che sottolineano questo spirito ecologista dell'hotel, in primo luogo Forbes indica come il ristorante, stellato dalla guida Michelin, abbia recentemente lanciato un menù di degustazione vegetariana, in cui per realizzare le 7 portate lo chef Andrea Berton utilizza ingredienti che arrivano proprio dal giardino dell'hotel, in cui vengono coltivate erbe odorose e altri prodotti destinati al piatto.

Anche il rapporto con il Lago di Como si basa sullo stesso presupposto e allora ecco che l’elegantissima ed evocativa barca in legno di proprietà dell'hotel è dotata di una recente tecnologia ecologica che permette agli ospiti di viaggiare sulle acque del Lario con un mezzo elettrico al 100%, realizzato in collaborazione con gli storici e prestigiosi cantieri Ernesto Riva.