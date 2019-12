Harmont & Blaine, ecco il video girato sul Lago di Como

Il noto marchio di abbigliamento Harmont & Blaine ha scelto il Lago di Como per la sua nuova campagna pubblicitaria, in onda in questi giorni. Il video diretto da Brando de Sica, con protagonista l'attore Marco Bocci, è stato girato la scorsa primavera a Cernobbio e sul lago. Un'altra, l'ennesima, tanginile testimonianza dell'appeal glamour del Lario, sempre più spesso scelto come sfondo di molti brand d'alta moda e non solo. In questa caso si tratta di una storica azienda italiana con oltre 80 milioni di fatturato. Sotto il video in cui il Lago di Como si presta ad essere l'abituale cornice di un'altra "sfilata".