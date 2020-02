Gita sul Lago di Como a bordo della Lotus di 007

È inevitabile: ogni volta che sta per uscire un nuovo episodio della saga di 007 – in questo caso si tratta di No Time To Die, tutto il mondo del turismo si mobilita per offrire esperienze che abbiano a che fare con James Bond. E allora chi ne ha più diritto del Lago di Como, set cinematografico adorato da tanti filmmaker americani?

A centrare il colpaccio questa volta è il Grand Hotel Tremezzo, che a partire dal 13 marzo proporrà un'insolita gita sul Lago di Como. Sarà infatti possibile ammirare Villa del Balbianello, set dell'episodio Casinò Royale, e l'Isola Comacina dall'acqua a bordo della Lotus Esprit, versione acquatica, usata da Roger Moore ne La spia che mi amava. L'esperienza dura due ore, può accogliere due o tre persone alla volta e costa circa 560 euro.