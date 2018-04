Il sogno di Francesco si avvera: da Como a Broadway grazie alla generosità dei comaschi

Tre settimane fa abbiamo raccontato la storia e il sogno di Francesco Gallicchio, giovane ballerino. Lui, comasco con un incredibile talento per il tip-tap, ha vinto una borsa di studio per perfezionare la sua arte nelle migliori scuole di Broadway, ma il viaggio e la permanenza a New York sarebbero stati troppo costosi. La borsa di studio non sarebbe stata sufficiente per consentirgli di realizzare il suo sogno, ma lui non si è dato per sconfitto e, grazie anche al supporto della famiglia, ha lanciato una raccolta fondi su internet attraverso il sito Go Fund Me. L'obiettivo era di raccogliere 4.900 euro, cioè la cifra necessaria per sostenere i costi "scoperti" del soggiorno oltre oceano. Obbiettivo raggiunto anche e soprattutto grazie alla generosità dei tanti comaschi che hanno fatto piccole o grandi donazioni, spesso senza nemmeno conoscere personalmente Francesco. A loro va il ringraziamento e l'immenso abbraccio abbraccio di Francesco e della sua famiglia.

