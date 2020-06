Elettra Lamborghini sul lago di Como: su Instagram cerca consigli su dove passare la notte

Elettra Lamborghini su Instagram cerca consigli su dove trascorrere una romantica serata con il suo fidanzato, il dj Afrojack. La Twerking Queen da qualche ora sul suo profilo di Instagram ufficiale sta postando Stories che hanno come sfondo il lago di Como e ha anche chiesto ai suoi follower di indicarle un hotel/tenuta dove poter passare la notte con il suo futuro sposo. Sempre in base alle Stories della Lamborghini, i due fidanzati sarebbero sul lago in compagnia di una wedding planner poichè, come anche riportato su TGCOM.24, avrebbero scelto come location per il loro imminente matrimonio proprio una delle bellissime ville sul nostro lago. Intanto si godono questo week end di sole.

