I 5 negozi dove acquistare le più belle decorazioni per Natale

Natale si avvicina e la tradizione per l'albero e il presepe continua ad colorare le nostre case in uno dei periodi più attesi dell'anno dalle famiglie. La tradizione ci porta a cercare decorazioni sempre più belle per un albero di Natale adornato a tema. Non solo le simboliche vecchie palle ma tante luci e oggetti colorati per fare dell'albero il re del Natale. Insomma questo è il momento giusto per un nuovo albero di Natale o anche solo per arricchirlo con nuove speciale decorazioni. I negozi specializzati non mancano e noi vi segnaliamo quelli che già in questi giorni stanno dedicando tutti i loro spazi alle proposte per gli addobbi del periodo natalizio.

Azienda con una lunga tradizione nel settore delle decorazioni natalizie e Addobbi di Natale, Santa Claus propone, sin dal 1948, nel panorama italiano ed europeo come uno dei maggiori produttori di sfere, fantasie e puntali in plastica per l’albero di Natale. Nel corso degli anni ha maturato una notevole esperienza in termini di qualità ed efficienza produttiva e ciò le ha permesso di realizzare prodotti di ottima fattura e a prezzi contenuti. Ha acquisito un ottimo grado di flessibilità e versatilità nell’offerta dei prodotti riuscendo a soddisfare le mutevoli esigenze del mercato per quanto riguarda la varietà della gamma cromatica, la personalizzazione dell’addobbo con loghi o decori particolari e il confezionamento con packages su misura.Allo scopo di diversificare e arricchire l’offerta dei prodotti e nel contempo incontrare le specifiche richieste della clientela, negli ultimi anni ha ampliato la gamma di articoli inserendo nel proprio catalogo prodotti di importazione quali corone decorate, archi soprapporta, centritavola, oggetti decorativi, alberi di Natale artificiali, luci, candele ed accessori luminosi per la casa. Presepi, decorazioni, alberi, addobbi, luci: tutto quel che serve per un Natale speciale.

Cip Garden nasce negli Ottanta dall’intuizione dell’architetto paesaggista Antonio Cipriani, già fondatore e titolare di un’attività di progettazione di giardini e spazi verdi dalla seconda metà degli anni Settanta, a cui affianca una piccola attività di garden center. Nel 2005 si espande diventando la realtà che oggi conosciamo: un vero e proprio centro commerciale del verde e delle decorazioni per la casa. Cip Garden, con una superficie di 5000 metri quadrati, offre una ricca selezione di prodotti anche per i Natale. La professionalità e la creatività di Cipriani, ammirabile in commissioni di rilievo, anche a livello internazionale come il parco della reggia della principessa Anhoud in Arabia Saudita o la sistemazione delle rive del lago di Zurigo in Svizzera è, dopo la sua scomparsa, nella mani di un grande team. Il 9 e 10 novembre viene inaugurato il Christmas Garden.

Oggi Flora offre una gamma molto vasta di alberi di Natale fino a 6 metri e realizzati in tante varietà di colori, modelli e materiali. Si affianca la linea Deco, sempre all'avanguardia per design, colori, gusto italiano. Alcuni anni fa l’Azienda apre all'interno della sua struttura, l'outlet, Flora Shop, oggi diretto dalla terza generazione, Simone, che sviluppa l'attività inserendo raffinate collezioni per il Natale, tutto il necessario per realizzare ciò che serve con una eccezionale collezione di alberi ed addobbi per il periodo natalizio. Da quel garage la famiglia Ranieri e Flora hanno fatto tanta strada, una strada che grazie all'impegno, alla fantasia, alla grande volontà di un'intera famiglia continua a garantire qualità, servizio ed innovazione.

Nel giorno del Natale torniamo tutti un po’ bambini: abeti decorati, presepi e luci scintillanti fanno ogni anno rinascere la voglia di casa e di famiglia riunita. La magia ed il calore del Natale, li ritroverete a partire dal mese di novembre presso il nostro garden dove già da anni allestiamo un magico spazio sempre nuovo e affascinante Oltre ad un’ampia scelta di abeti natalizi sia naturali che artificiali, luci, oggettistica da regalo, troverete tante idee ed allestimenti per ricreare al meglio all’interno e all’esterno della vostra casa, il calore del Natale.

Nella vendita di mobili da esterno, arredamento per esterni e ogni complemento d’arredo da utilizzare per i vostri giardini e per la vostra casa Tagoo Giardino e Casa a Como e provincia di Como è un’azienda leader in Lombardia e un vero e proprio punto di riferimento. Da Tagoo Casa e Giardino troverete troverete tante soluzioni anche per in natale grazie a un vasto assortimento di prodotti ricco di decorazioni per il periodo. È tempo quindi che la casa si trasformi, che vesta i colori della festa. Con l’arrivo dell'inverno, Tagoo si colora e ricrea la magia del Natale con il suo inconfondibile, raffinato Christmas Village.