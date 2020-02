Masterchef: ospite Davide Caranchini del ristorante Materia di Cernobbio

Ha affiancato per una sera Antonio Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli alla guida del famoso show cooking in onda su Sky Uno e, con qualche giorno di differita, su tv8. Davide Caranchini, una stella Michelin al ristorante Materia di Cernobbio, ha portato davanti alle telecamere la sua particolare visione dei piatti tipici del Lago di Como e ha sottoposto i concorrenti a realizzazioni tutt'altro che facili. Trota in carpione, pesce gatto cotto in argilla e salmerino hanno messo particolarmente in difficoltà alcuni concorrenti, che specie sulla cottura hanno commesso parecchi errori.

Un'ottima vetrina per il ristorante di Cernobbio che recentemente sta registrando un grande successo, nonché la sempre più presente attenzione mediatica dentro e fuori il nostro paese.