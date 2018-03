E' un genio del tip-tap, ma per volare da Como a Broadway ha bisogno di voi

Francesco ha un sogno ed è a tanto così dal realizzarlo, ma per riuscirci ha bisogno di un piccolo aiuto.

Francesco Gallicchio è un vero talento della Tap Dance (comunemente nota come tip-tap) tanto è vero che è campione italiano in carica in questa disciplina di danza nella categoria Junior Classe A, ed è addirittura terzo a livello europeo. E' così bravo che ha vinto una borsa di studio per frequentare lezioni di tip-tap nelle migliori scuole di Broadway, ma il costo del viaggio e del soggiorno a New York è troppo caro, infatti la borsa di studio copre solo il costo delle lezioni. Purtroppo la famiglia di Francesco non può sostenere l'intero importo che manca per potergli permettere di volare oltre oceano.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ecco, allora, l'idea di lanciare una raccolta fondi sul sito Go Fund Me. Insomma, Francesco non intende arrendersi. La passione per laTap Dance lo spinge a lottare e a crederci, e con grande umiltà chiede alla gente di aiutarlo. Contribuire a "Un sogno chiamato Broadway" è semplicissimo: basta ricordarsi quanto erano preziosi i nostri sogni quando eravamo adolescenti e poi fare una piccola donazione.

Francesco è di Como, frequenta la prima del Liceo Classico Alessandro Volta. Studia nella scuola Como Danza Dogi con costanza e dedizione dall'età di 5 anni. Sarebbe bello se potesse portare un po' della nostra città sui palchi dei grandi teatri di musical in tutto il mondo. Se ci dovesse riuscire sarà anche un po' merito dei comaschi che hanno creduto nel suo sogno.