Anche a Como WhatsApp down: niente foto, video o messaggi vocali

Web in delirio per la mancanza, da questa mattina, 19 gennaio, della possibilità di inviare foto e video tramite WhatsApp, la più comune applicazione di messaggistica istantanea gratuita. Down anche i messaggi vocali. Il malfunzionamento riguarda, a giudicare dalle segnalazioni, alcune zone sparse qua e là nella Penisola. Attenzione poi perché il problema si manifesta nel momento in cui si ricevono le foto e i video, quindi chi invia non sa che l'allegato non è in realtà visibile, ma crede invece di aver condiviso il contenuto come sempre.

Quale sia la causa non è ancora noto ma di cerco, come succede sempre in questi casi, nel giro di poche ore l’azienda emetterà un comunicato per dare spiegazioni.

Intanto ci tocca affidarci alla ormai obsoleta mail.