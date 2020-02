Como Tv: ora i tifosi lariani hanno un canale dedicato alla loro passione

Certo, il fatto che il club sia proprietà di una società di media e intrattenimento ha sicuramente agevolato il progetto. È infatti proprio Sent Entertainment ltd ad aver sviluppato Como TV. Si tratta di un’OTT, ovvero di uno di quei canali raggiungibili da web che rappresentano oggi il futuro dell’intrattenimento, anche sportivo: contenuti on-demand, adatti a essere goduti sia su pc che sui device mobili, che si presentano come un elenco di possibilità. Nello specifico caso di Como tv si tratta di strisce prodotte principalmente dalla redazione, non solo dedicate alla squadra, ma anche ad argomenti di lifestyle, di Como città, di cultura e società. Poi anche contenuti extra redazionali come film o serie TV e un’ampia sezione di programmi presentati anche in lingua inglese.

“È un progetto su cui puntiamo fortemente”. Ha spiegato il CEO del Como 1907, Michael Gandler. “Come abbiamo detto in occasione dell’acquisizione del Como, SENT ha rotto un po’ il paradigma e per la prima volta una società di media ha acquisito un club. Questo progetto è uno dei tanti punti di crescita societaria che permetterà al Como di creare solide fondamenta per un futuro importante”.

Goffredo d’Onofrio sarà Director of Sport Channel Development Europe e gestirà tutta la parte creativa di questi processi, iniziando proprio dallo sviluppo e dal lancio di Como TV: “Sono entusiasta di cominciare questa avventura con SENT e di dedicarmi fin da subito all’ideazione e allo sviluppo di canali OTT il cui focus principale è lo sport. La sfida globale della produzione e della distribuzione dei contenuti è sotto gli occhi di tutti e sono sicuro che SENT diventerà un player importante nel giro di poco tempo, grazie alla passione dello staff, alla qualità dei contenuti e all’investimento tecnologico”. Una redazione formata da Marilena Albergo (Sport Italia, Sky, Tgcom 24), Fabio Manfreda (autore per Tiki Taka e inviato per Mediaset), il comasco di San Fermo della Battaglia Marco Demicheli, che sarà l’”uomo di campo”(calciomercato.com e Sky) e Cintia Doroni (Radio Milan-Inter).

Como TV trasmetterà principalmente da uno studio allestito all’interno della stadio Sinigaglia e si avvarrà di un centro di produzione e post-produzione in house. Da qui verrà raccontata la squadra da dietro le quinte, con interviste esclusive a giocatori e membri dello staff e immagini nello spogliatoio e nel centro sportivo. Como TV seguirà la squadra anche in trasferta, con degli show nello studio, pre e post gara e altri format che raccontano sia la Serie C, sia il calcio a 360°.