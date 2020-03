Como, terminato il mosaico della Rosa dei Venti, ma hanno scambiato l'Est con l'Ovest

L'Ovest è stato invertito con l'Est. Così anche se esteticamente il mosaico della Rosa Dei Venti, che si trova sul piazzale di Villa Olmo è molto gradevole a chi supervisionava il lavoro deve essere scappato questo "piccolo dettaglio" ovvero l'inversione dei due punti cardinali. Molti hanno segnalato questa svista sui social e non solo. Speriamo che il Comune metta una pezza su questo grossolano errore che rovina un pò la bellissima pavimentazione in porfido.