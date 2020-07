Lo chef Antonello Colonna apre un ristorante in centro a Como, a due passi dal lago

Lo chef Antonello Colonna – in barba alle paure del post lockdown – il 14 settembre aprirà un ristorante in centro a Como. Si tratta del secondo in Lombardia, dopo l’inaugurazione, circa un anno fa, di quello accanto al Duomo di Milano. Mentre la maggior parte degli investitori vanno cauti, temendo una ripresa delle ristorazione troppo lenta, Colonna reputa che il rilancio debba partire proprio dall’iniziativa degli imprenditori. La scelta poi di aprire sul Lario mostra come questa meta sia sempre più importante in un’ottica imprenditoriale attenta ai flussi turistici, ma anche al prestigio della propria immagine. Ben conscio di tutto questo, Colonna aprirà Opificio, nel centro storico di Como, a 200 metri dal lago, in un vecchio stabilimento di filatura della seta.

Circa un centinaio di coperti, ha dichiarato lo stesso chef, con un privé per cene private. Trattoria, bistrot, pizzeria con forno a legna e lounge bar con un bancone fashion, progettato con un design pensato appositamente per esaltare l'ambiente industriale. Nel menu piatti tipici della cucina romana: amatriciana, cacio e pepe, gricia e carbonara. Ma c’è spazio anche a un po’ di contaminazione con le nostre terre: pesce persico, ragù di pesce, lavarelli. “Voglio omaggiare – ha spiegato Colonna all’Ansa - la città di Como con una divertente promiscuità dove convivono il pesce di lago, a partire dal gustoso Missoltino, coi risotti, la polenta e le quattro pizze simbolo della tradizione italiana. Sarà un locale con una clientela che spazia dai 18 ai 70 anni perché la cucina romana ha un pubblico sempre più giovane che affianca i fedelissimi, e io - sottolinea Colonna - continuo sulla mia identità".

Il ristorante Opificio sarà aperto dalle 18 alle 2 di notte, da settembre a giugno.

