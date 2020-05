Come si vive a Como? Ecco le risposte di alcuni abitanti: "Paesaggi bellissimi, ma è una città per vecchi"

Oggi, 27 maggio 2020, ci imbattiamo in una discussione social di un post nel gruppo "Sei di Como se...", dove una ragazza domanda come si vive a Como in quanto ha presto intenzione di stabilirsi nella nostra città. Chiaramente le risposte sono soggettive e non hanno fine statistico ( anche se numerose), ma possono darci senza alcun dubbio un quadro della sitiuazione piuttosto veritiero.

Il gruppo, comunque, vanta più di 10.000 iscritti ed è composto da cittadini di tutte le età e spesso proprio qui si trattano, con gentilezza e senso civico, varie tematiche legate alla città di Como.

I lati positivi mettono d'accordo tutti: il lago e i paesaggi ad esso legati sono meravigliosi. Scrive, per esempio E.T.: «Mi sono trasferita qui da un anno e devo dire che è un posto meraviglioso, paesaggi davvero unici, tante passeggiate...forse è più difficile conoscere nuove persone» In tanti concordano sulla presunta freddezza degli abitanti di Como, ma difendono questo atteggiamento dicendo che «Meglio essere un pò freddini che agire con baci e abbracci solo per avere tornaconti». Monica, sempre in tema scrive: «È una bella città per gente piuttosto anziana, non ci sono molti divertimenti ...dipende cosa cerchi tu!», le fa eco Katia: «...sei hai dai 65 anni in su è perfetta, dai 30 ai 40 si vive bene, dai 25 in giù un mortorio...».

Un ragazzo, traferitosi dalla Sicilia, dice di trovarsi benissimo in una dimensione che a lui piace, dove non manca la natura e la trova una città elegante, piacevole e serena.

Qualche critica per la città

Qualche critica (oltre a quella legata ai pochi divertimenti per i giovani) c'è, ma nel complesso il gradimento è alto, riguarda solo i parcheggi, difficili da trovare e la vita un pò cara anche se, su questo tema , intervengono i frontalieri che dicono di vivere benissimo. Cè poi chi la vede proprio grigia: «Non vedo l'ora di andarmene, comasca da sempre ho visto questa città imbruttirsi...sporca e pericolosa, in certe zone. Ho rivisto foto di anni fa: si che si stava bene» scrive P.T.

Come sempre insomma, ci sono i pro e i contro e dipende molto dal tipo di vita che una persona vuole fare. Una cosa è certa, e mette tutti d'accordo: la natura, il lago, i paesaggi sono di una bellezza unica.