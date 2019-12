Se con gli occhi chiede di venire a casa con te: ecco come adottare un cane a Como

Il cane, il migliore amico dell'uomo. Eppure ancora succede che vengano abbandonati, maltrattati, picchiati. Ragion per cui, quando si decide di prendere una cane, occorre fare una scelta consapevole e non spinta solo dall'emotività. Non solo, se davvero si vuole un cane, e non solo una cane di razza alla moda, non sarebbe una cattiva idea fare prima un giro in Valbasca, dove molte bestiole sono in cerca di un padrone che possa volergli bene.

Adottare un animale proveniente da un canile è un gesto importante, che va ben oltre il solo desiderio di avere in casa o nel proprio giardino la compagnia e l'affetto di un cane. Vuol dire prendersi cura di un cane finora non molto fortunato. Al canile della Valbasca salvano più animali che possono, garantendo loro la sopravvivenza in modo dignitoso. Ma non c'è dubbio che il sogno è che ogni cane ospitato in questa struttura possa trovare le carezze di un nuovo padrone.

Questo prezioso rifugio lo si aiutare in tre modi: facendo delle donazioni, prestando il proprio tempo con il volontariato, ma soprattutto adottando un cane.

Informazioni

Canile della Valbasca

Indirizzo: Località Valbasca 22100 Como

Telefono: 031 542926

e-mail: enpacomo@tin.it

sito: https://www.facebook.com/parcocanilevalbasca/