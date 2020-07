Clooney, annullate le vacanze sul lago di Como

Se ne era già parlato lo scorso anno, ma la coppia più celebre del lago di Como aveva prontamente smentito ogni voce che riguardava la loro separazione. A tornare all'attacco questa volta è il settimanale Chi. E in effetti George Clooney e Amal Alamuddin sembrano sempre più lontani. Nelle foto pubblicate dal popolare magazine, Clooney è ripreso mentre accompagna da solo dal pediatra uno dei gemelli avuti dalla moglie Amal, assente anche in questa occasione.

Di sicuro per chi si occupa di gossip tanto basta: quando escono di casa, i Clooney lo fanno separatamente. Da tempo non si sono infatti più visti insieme e tutto ciò non fa altro che fomentare le voci di un loro immininete divorzio milionario: si parla di 500 milioni di dollari. Al momento dalla coppia non è arrivata nessuna smentita ma nemmeno conferme a queste illazioni.

Per i coniugi Clooney, salvo sorprese, sarà comunque un’estate insolita: per la prima volta sembra quasi certo che non trascorreranno le vacanze a villa Oleandra sul lago di Como, dove l’attore ha acquistato la sontuosa residenza diversi anni fa. L'assenza da Laglio non dipende però dalla crisi tra George e Amal, che si sono sposati sei e anni fa, ma dall’emergenza sanitaria che ha inevitabilmente cambiato le abitudini di tutti, costringendo i due a rimanere negli Stati Uniti almeno fino a quando anche gli americani potranno tornare in Italia. Una questione che sta comunque mettendo in ginocchio l'economia turistica del nostro territorio.