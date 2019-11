I 5 migliori espressi di Como e provincia

C’è chi lo beve solo per stare sveglio, c’è chi dice di preferire la moka e chi osa con un americano. Chi ci vuole il latte freddo, chi caldo. Chi lo beve amaro, chi ci mette lo zucchero di canna. Ma qualunque siano i motivi e i modi che vi portano al bar, l’espresso deve essere buono. Noi abbiamo selezionato i cinque migliori di Como (e provincia).

Molti di questi luoghi sono anche pasticcerie o locai adatti al pranzo: qui prendiamo in considerazione esclusivamente il loro caffè e decidiamo di non indicarvi i prezzi della singola tazzina, perché tra i diversi locali cambiano di pochi centesimi.

Caffe Maya Via Bernardino Luini

Questo locale ha diversi punti vendita, noi vi consigliammo il locale storico di Via Bernardino Luini. L’espresso in questo bar è decisamente buono, così buono che mentre si è lì nel fine settimana si incrociano molte persone che, accompagnate da amici comaschi, vengono qui per assaggiare un ottimo espresso.

Il locale nasce come torrefazione artigianale e usa esclusivamente la miscela autoprodotta. Il punto di forza del caffè Maya è il decaffeinato, considerato da molti uno dei più buoni d’Italia.

Pasticceria Siciliana Vittoria, largo Giacomo Leopardi

Oltre al tradizionale caffè ristretto, molto buono, qui val la pena di provare tutte quelle preparazioni in cui l’espresso incontra la pasticceria, primo fra tutti il caffè con panna, artigianale ovviamente e, se vi recate qui proprio per la “sicilianità” del locale e la stagione lo consente, impareggiabile la granita al caffè.

Just Art Cafè, piazza Roma

È un locale estremamente giovanile, con grande attenzione alle tendenze, anche in fatto di caffè. L’espresso è molto buono e coinvolge subito i sensi con un aroma intenso. In più, se siete alla ricerca di novità e non siete troppo legati alle tradizioni, questo bar ha deciso di proporre, accanto al tradizionale espresso di cui va fiero, l’american coffee, quello servito negli Stati Uniti direttamente dalla brocca tenuta in caldo, in tazze più grandi (tipo the) e che ha una consistenza decisamente più liquida. Se vi piace il genere, vale la pena di provare quello del Just Art Cafè.

Garden Bistrot Anagramma, Cernobbio

Il bello di questo caffè è che la maggior parte delle persone capita qui per motivi diversi dal caffè… È nello stupendo giardino di Villa Bernasconi e proprio di fronte a Villa Erba, comprende l’infopoint, ha una gestione solidale e ottima pasticceria. Quindi, quando si assapora questo espresso pienamente rotondo e naturalmente dolce, si resta davvero piacevolmente sorpresi. Nota di merito è la temperatura: in questo locale il caffè non ustiona le labbra è non è freddo neanche se ci aggiungi un goccio di latte, risultato non scontato in tutti i bar.

Pasticceria Poletti, Cernobbio

Chiudiamo in bellezza con il locale Poletti. È davvero un peccato che in pasticceria si bevano più spesso the e cioccolata calda, perché l’espresso di questo locale è veramente buonissimo, ben bilanciato e dall’aroma intenso, piacevolmente pungente. Una menzione d'onore al reparto caffetteria di Poletti va al cappuccino. Ottimo anche il caffè con panna, ma la qualità, la densità e la morbidezza della loro schiuma di latte non ha pari.