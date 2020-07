Il sogno di Chiara Ferragni: una casa sul Lago di Como

Anche ieri, 2 luglio, la più famosa delle imprenditrici digitali italiane, Chiara Ferragni, era in visita sul lago di Como con la sorella Francesca ed alcuni amici. Non sono mancate quindi, sul suo profilo Instagram bellissime foto con lo sfondo del lago e alcune Stories. La Ferragni ha fatto un giro in barca, dove ha postato tra le altre, una foto di Villa Oleandra, che, come tutti ben sanno, appartiene a George Clooney (che, secondo quanto riportato da un post del sindaco di Laglio starebbe per tornare). Fino a qui nulla di nuovo, considerando che la Ferragni è una grande amante del lago di Como e una sua assidua frequentatrice. A parte la visita di ieri, lo scorso week end si trovava al Grand Hotel Tremezzo per l'inaugurazione della prestigiosa struttura. Questa volta però, nelle Stories l'influencer da 20.4 milioni di follower si è sbilanciata ancora di più e ha scritto che il suo sogno, sarebbe proprio quello di poter acquistare una casa sulle sponde del lago. Vi piacerebbe come vicina di casa?

