Chiara Ferragni e il suo post sul lago di Como: "Non vedo l'ora di tornare"

È di 23 ore fa il post di Chiara Ferragni sulla sua pagina ufficiale di Instagram dove, con lo sfondo del lago di Como, la bella influencer scrive: Can't wait to be back at lake Como (Non vedo l'ora di tornare sul lago di Como). La Ferragni e la sua famiglia sono soliti passare molti fine settimana sul nostro lago e non hanno mai fatto mistero di apprezzare molto questa località. Piaccia o meno come personaggio, è sempre una bella 'pubblicità' per il nostro territorio che sta provando ad uscire dal periodo del lockdown e che è stato colpito inevitabilmente nel settore turistico. Di ieri la notizia della riaperura, il 26 giugno, del Grand Hotel Tremezzo, che fa ben sperare anche per le altre riaperture nel settore. Ben vengano quindi, anche i post dei Ferragez per ricordare a tutta l'Italia e a tutto il mondo (non a caso il post è in inglese), le bellezze del lago di Como.

(foto di Instagram)

