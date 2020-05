Chiara Ferragni domani sul lago di Como per una campagna fotografica

La scorsa settimana Chiara Ferragni, la più nota delle influencer italiane, che vanta più di 20 milioni di follower lo aveva preannunciato con una foto che la ritraeva sul lago di Como, luogo dove lei, come spiegato nella didascalia, non vedeva l'ora di tornare. Detto fatto: domani, 1 giugno la bella Chiara sarà in una Villa (al momento la location è top secret) del nostro lago per realizzare una campagna fotografica. Nella Stories l'influencer si mostra davvero contenta di poter tornare in uno dei suoi luoghi preferiti in Italia. Domani sarà qui per lavoro ma, sempre nei video, ci rivela che presto ha intenzione anche di venire sul lago di Como, probabilmente con la famiglia. I suoi altri luoghi del cuore vicino a Milano? Oltre al Lago di Como, primo della lista, cita anche il Lago Maggiore, Portofino e le 5 terre.

