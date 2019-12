Cernobbio la romantica: "Baci d'amore sul Lago di Como"

Il “Christmas Kiss” aspetta gli innamorati in questi giorni di feste all’Imbarcadero di Cernobbio per baci porta fortuna e foto romantiche sul Lago di Como. Il grande vischio, installato al centro della biglietteria della Navigazione Laghi di Como, elegante esempio di architettura liberty, si trova alla fine della passeggiata romantica in Riva (piazza Risorgimento), un percorso illuminato per gli innamorati (e non solo) in corrispondenza del viale alberato lungo il lago.

Il vischio, simbolo di amore universale secondo una leggenda nordica e pianta dal significato benaugurante per la tradizione celtica, giunge a noi grazie a Charles Dickens. L’usanza di appendere il vischio durante le festività di Natale e di Capodanno, infatti, nasce nell’Inghilterra della fine del 1800.

Ecco perché anche quest’anno si rinnova la tradizione in Villa Bernasconi, splendido edificio liberty costruito nel 1906 e ora museo, di accogliere i visitatori tra il 31 dicembre e Capodanno con la proposta di foto romantiche sotto il vischio nelle sue accoglienti sale.

Durante il periodo natalizio il museo di Villa Bernasconi resterà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 18:00, sabato e festivi (compresi quindi mercoledì 1° gennaio e lunedì 6 gennaio 2020) dalle ore 10:00 alle 18:00.

Biglietti: ridotto Euro 5,00, Intero Euro 8,00, gratuito per i Cernobbiesi, gli under 14 e gli over 75.

Fino al 16 febbraio 2020, in partenariato con il m.a.x Museo di Chiasso (http://www.centroculturalechiasso.ch/), presso il museo è visitabile anche la mostra “Marcello Dudovich (1878- 1972) Fotografia fra arte e realtà” (compresa nel biglietto).

“Anche a Natale, il Comune di Cernobbio – ricorda in sindaco Matteo Monti - che ha ricevuto quest’anno il marchio di Comune Fiorito, ha voluto valorizzare le aree verdi del territorio attraverso le luminarie natalizie e le installazioni floreali in Riva, tra cui l’ASF Bus Garden e il vischio, pianta sempreverde, con la quale vogliamo augurare a tutti un nuovo anno rigoglioso e fiorito”.



Informazioni, aggiornamenti e dettagli su www.comune.cernobbio.co.it www.villabernasconi.eu