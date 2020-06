Belen Rodriguez sul lago di Como: la destinazione è sempre più amata dai vip

Come sfondo il lago di Como e in primo piano lei: Belen Rodriguez, che si dondola su un'altalena a Villa Molli, dove ha trascorso la giornata di ieri, sabato 13 giugno, in totale relax e anche oggi, domenica, dal suo profilo instagram mostra immagini vista sul lago.

Ad accompagnarla la sua famiglia: anche la sorella Cecilia, il fidanzato Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez hanno postato, nelle loro storie di Instagram, i panorami mozzafiato del nostro lago. La posizione dove si trova Villa Molli consente, inoltre, di godere di una vista incantevole che comprende l'isola Comacina e Sala. Presente, sempre in base al social dove hanno voluto condividere il loro giorno di relax sul lago di Como, anche il figlio di Belen, Santiago.

Oltre a Chiara Ferragni, che è da poco stata sul lago per una campagna fotografica, è la volta di Belen. Che siano, con i loro (complessivi) quasi 30 milioni di follower di buon auspicio per la stagione estiva sul lago di Como.