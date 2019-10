Dici sì ed è subito Lago di Como

Tra le destinazioni per un sì da favola, il Lago di Como e le sue ville restano sempre in vetta ai desideri degli sposi di tutto il pianeta. Per celebrare un matrimonio da vip, infatti, non c'è wedding planner che possa dimenticare tra le proposte della sua agenda il Lario e le sue lussuose location.

Ultimo a celebrarne il mito, indicandolo come "perfetto scenario romantico per un matrimonio", è stato il popolare magazine Bazaar, che in questi giorni ha dedicato un lungo articolo al Lago di Como per elencare alcuni dei suoi luoghi più importanti, teatro di nozze la cui eco ha fatto il giro del mondo. Si parte ovviamente da Villa del Balbianello in Tremezzina per poi fare tappa a Cernobbio in uno degli alberghi più celebri al mondo, Villa d'Este. Poi ancora Cernobbio per Villa Pizzo e Villa Erba, Blevio con il Mandarin Lake Como e Laglio con Villa Regina Teodolinda.

Ma sono solo alcune tra le tante dimore che offre il Lago di Como, la cui fama tra le "wedding venues" è in continua ascesa anche in Asia e Arabia, complici alcuni recenti celebri matrimoni che hanno toccato luoghi come Villa Olmo e Villa Balbiano.