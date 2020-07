Michele Morrone presto sul Lago di Como: occhio agli avvistamenti

Molti di voi lo conosceranno già, gli altri probabilmente sono destinati a conoscerlo a breve, visto l’impennata – di apparizioni e di cifre - che la sua carriera ha avuto negli ultimi mesi.

Michele Morrone è un attore italiano di 30 anni, che dopo una sequela di tante piccole partecipazioni a serie televisive e un secondo posto a Ballando con le stelle, quest'anno è arrivato improvvisamente al successo internazionale grazie al film erotico 365 giorni, record di visualizzazioni in tutto il mondo su Netflix.

Per la gioia dei fan lombardi, il bel moro sarà presto sul Lago di Como, infatti Paul Marciano gli ha appena fatto firmare un contratto come modello maschile per un paio di campagne con il marchio Guess, che verranno appunto girate a partire da settimana prossima, quella del 13 luglio, in una lussuosa villa sul Lago di Como. Secondo i rumors, a questa campagna parteciperanno anche due famose modelle, i cui nomi non sono stati ancora resi noti.

