Incredibile arcobaleno nel cielo di Como: mai visto così

Incredibile quanto insolito arcobaleno nel cielo di Como. E' comparso poco dopo mezzogiorno del 9 gennaio 2020. L'arco colorato, diversamente dal solito, è comparso a perpendicolo sulla città. Per ammirarlo, dunque, bisognava alzare lo sguardo al cielo. In molti non lo avranno visto, ma chi lo ha notato sicuramente non si è lasciato scappare l'occasione di fotografarlo.