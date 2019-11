Quando si torna a sciare in Valtellina e in Svizzera: le date di riapertura degli impianti sciistici

In montagna è arrivata la prima neve e non manca moltissimo alla riapertura degli impianti sciistici per la stagione 2019-2020. È ancora presto per capire se gli appassionati di questo popolare sport vivranno un inverno ricco di nevicate con piste innevate naturalmente o se invece si dovrà ricorrere spesso agli impianti artificiali, ormai attivi in tutte le più importanti località montane della Valtellina, della Svizzera e anche della Valsassina, le mete più gettomate tra i sciatori comaschi soprattutto nei weekend da dicembre a marzo.

Vediamo allora nel dettaglio le date tanto attese dagli sciatori per il via alle nuova stagione sulle piste.

Valtellina

Bormio

30 novembre

Livigno

30 novembre

Santa Caterina Valfurva

16 novembre

Aprica

6 dicembre

Chiesa Valmalenco

1 dicembre

Madesimo

30 novembre

Teglio

7 dicembre

Valsassina

Piani di Bobbio

1 dicembre

Pian delle Betulle

8 dicembre

Svizzera

St Moritz

23 novembre

Splugen

6 dicembre

Airolo

14 dicembre

Laax

9 novembre

Davos

8 novembre

Corvatasch

23 novembre

Cras Montana

23 novembre