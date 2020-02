Non solo il lago di Como, anche Alserio regala emozioni

Siamo abituati alla bellezza del lago di Como, ai suoi scorci e alle splendide foto che ci giungono ogni giorno da molti cittadini e turisti. Oggi però vogliamo richiamare l'attenzione su Alserio, un piccolo lago che bagna l'omonima cittadina, di poco più di 1000 abitanti. Immerso nel Parco regionale della Valle Lambro, questo luogo, da cui si vedono la Gringia e il Resegone, offre un sacco di spunti per gli amanti della natura, a partire dalle camminate. Il percorso intorno al lago è di circa 20km, e considerato di media difficoltà. Ma per chi non avesse voglia di percorrerlo ecco le stupende foto di Fabrizio Corradin, che vi raccontano l'incanto di un'alba qualunque sulle sponde del Lago D'Alserio.

Gallery