Como, gruppo di cittadini si mobilita in difesa degli alberi: 'Basta abbatterli'

«Como rimarrà una città senza alberi!», «È materialmente impossibile che siano TUTTI malati, qui c'è sotto qualcosa, ci stanno prendendo per scemi....», sono solo alcuni commenti apparsi sotto il post di Gianni Lolfo nel gruppo Facebook 6 di Como se...

Come si vede dalla foto, alcuni alberi sono segnati con una vernice arancione, e questo significa che saranno presto abbattuti, presumibilmente perchè ritenuti malati e/o pericolosi. Ma alcuni cittadini chiedono chiarezza perchè, come fanno notare molti commentatori, quegli alberi non sembrano malati e soprattutto perchè non sempre sono state mantenute da parte del Comune le promesse di rimpiazzarli. Qualcuno fa anche riferimento al forte vento degli scorsi giorni e si domanda come possano essere malati se sono sopravvissuti a quelle raffiche.

L'umore in merito alla faccenda non sembra dei migliori, quasi tutti si schierano dalla parte degli alberi chiedendo al Comune chiarezza su chi sta effettuando le potature e gli abbattimenti e se effettivamente sono necessari.

La risposta del Comune

Il Comune risponde tempestivamente con un comunicato dove dichiara che gli alberi sono stati sottoposti a indagine fitostatica e fitosanitaria da un agronomo esperto, risultando avere propensione al cedimento. Sono state rilevate infatti ferite con carie sul fusto e presenza di funghi, mentre dalle analisi tomografiche è risultata una diffusa ed elevata alterazione. E’ già stata chiesta e ottenuta l’autorizzazione paesaggistica e monumentale alla competente Soprintendenza.



Nel breve periodo (nel giro di un paio di settimane) sarà necessario abbattere quattro Acer saccharinum in viale Varese e altre tre piante al Tennis Como (un Ligustrum lucidum, un Aesculus hippocastanum, un Fagus sylvatica) .

«L’idea di tagliare delle piante che all’apparenza sembrano sane non fa parte della mia natura» - conclude l'assessore all'Ambiente, parchi e giardini Marco Galli.