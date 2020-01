Provano a imitare il nostro lago: ecco la rivista americana che propone mete "che sembrano il Lario"

“L'Italia non costa poco, quindi porta qui le tue vacanze italiane”. Questo è lo slogan con cui alcuni tour operator sudamericani hanno deciso di incentivare i viaggi in Guatemala e in particolare sul Lago Atitlán.

“È più bello del Lario - sottolinea Fodor’sTravel, rivista californiana sulla cresta dell'onda con le sue guide di viaggio da oltre 80 anni - perché se il lago è altrettanto affascinante, ancora più pittoresca è la scenografia creata dai grandi vulcani guatemaltechi”. E in più, continua la rivista, chi può spendere 160 dollari per una camera a Como, Milano o Roma? Una stoccata poi ai prezzi dei nostri ristoranti, con una battuta per la verità poco spiritosa: "Almeno che non andiate in un fast-food e ordiniate un McSpaghetti, preparatevi a un conto salato”. E poi critiche anche al costo dei trasporti locali e ad altre voci di budget in un viaggio.

E se il Lago di Como non fosse l’unico sogno italiano di un turista straniero, ecco 3 mete alternative, rigorosamente sudamericane, anche per le Cinque Terre, Roma e addirittura Venezia.

Perché non manca un generico avvertimento: "sarà vero che l'Italia, anche grazie al Lago di Como, è il quinto paese più popolare al mondo per i turisti, ma è altrettanto vero che il Bel Paese darà un gran colpo al vostro portafoglio”.