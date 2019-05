Le 5 migliori gelaterie di Como

Con l'arrivo, ormai alle porte, della stagione estiva è tempo di gelati e di gelaterie. Quelle della nostra città saranno presto prese d'assolto con il ritorno del sole e del bel tempo. A Como abbiamo individuato cinque gelaterie tra le tante presenti e, come sempre, non abbiamo la presunzione di fare una classifica definitiva ma semplicemente di segnalare quelle preferite dai buongustai del cono gelato.

Gelateria Guidi

Via Fontana, 17

Gelato artigianale ottenuto dalla lavorazione di materie prime di qualità. Senza coloranti, conservanti, semilavorati industriali e senza glutine. Certamente una delle migliori gelatarie di Como anche per la ricca offerta di gusti e prodotti. A due passi dal centro storico nella via che collega piazza Volta a piazza Cavour. Eccellente e a giudizio di molti la migliore gelateria della città.

Gelateria Lariana

Lungo Lario Trento, 5

Certamente una delle più gettonate a Como anche grazie alla sua posizione strategica tra il lungolago e piazza Cavour. Con sede anche a San Fermo, questa gelateria artigianale, produzione propia con ottimi prodotti, è un punto di riferimento sicuro per chi vuole gustare un cono gelato non solo in estate ma anche tutto l'anno scegliendo tra una ricca varietà di gusti.

Gelateria Rossetti

Via Muralto, 39

In pieno centro storico, ma ancor prima a Lora, ecco un altro nome storico del gelato in città. Anche qui, in questa piccola e recente realtà della zona pedonale di Como, un nome sicuro dove trovare un gelato artigianale di ottima qualità potento contare su una scelta variegata di gusti che soddisfano anche il palati più esigenti quando si parla di ice cream.

Al Bottegone

Via Vittorio Emanuele II, 17

Nella via principale dello shopping di Como, ecco una gelateria che fa sempre il pieno tutto l'anno. Fare la coda per un delizioso cono qui è una abitudine. Non è raro, soprattutto nei giorni di sole e di weekend, trovare infatti una lunga fila in attesa di un ottimo gelato tra i tanti gusti offerti in questo fresco rifugio alla moda del buon gelato artigianale.

Amoruccio

Via Milano, 141

Nomen omen. Una gelateria nata da un sogno d'amore, quellao tra Massimiliano e Natalia che hanno coronato così la loro unione. A ridosso del centro storico, in una delle vie più amate fuori dalle mura, un magico mondo del gelato ricco di creazioni, sapori, fantasia. Una produzione artigianale con materie prime di altissima qualità miscelate con cura secondo una personale ricetta e conoscenza tecnica.

Il top fuori città a Cantù

Nonna Papera

Via Borgognone, 38

La gelateria nasce nel febbraio 2010 dal sogno di due giovani fidanzati Alessandra e Luca. Ingredienti naturali, freschi e di altissima qualitá, legati alla stagionalitá ed al territorio. L'obbiettivo consiste nella continua ricerca di eccellenze principalmente italiane per creare nuovi e moderni equilibri di accattivanti e particolari gusti, senza dimenticare i sempre apprezzati sapori della tradizione.