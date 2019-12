10 libri da regalare a Natale

Per Natale vogliamo condividere libri di generi diversi, per appassionare lettori pronti a regalarsi e regalare un "viaggio" senza tempo: quello della scoperta. Queste sono le proposte di Laura Fruscione, direttrice della Feltrinelli di Como, in base alle scelte da "La guida ai regali di Natale" con i consigli dei librai. All'interno della guida ogni lettore ha la possibilità di trovare nuovi spazi dove esplorare la propria curiosità e dare sfogo all'immaginazione.

1 - Benedizione

di Kent Haruf (NNE)

Un romanzo che ha la capacità di saper descrivere con semplicità la profondità dell'animo umano. È narrata la vita, quella di tutti giorni, con i suoi rimpianti, addii, gioie e dolori. Un racconto essenziale e per questo indelebile.

2 - Il manoscritto

di Franck Thilliez (Fazi)

Ha per protagonista una giallista che inizia a dubitare di tutto e di tutti, un serial killer criptico e un investigatore con una grande memoria, ma molto distratto. Piccoli indizi, dubbi sempre più grandi per una conclusione perfetta con più interpretazioni possibili.

3 - Il confine del futuro

di Francesca Rossi (Feltrinelli)

Un libro attuale che guarda al futuro: cos'è l'intelligenza artificiale? Quanto impatterà sulla nostra vita quotidiana? Un futuro in cui le macchine svolgeranno funzioni finora affidate alle persone è oggi verosimile. Come cambierà il nostro essere umani?

4 - Chi (non) l'ha detto

di Stefano Lorenzetto (Marsilio)

Propone una serie di famose citazioni attribuite erroneamente ad altrettanti illustri autori. Una minuziosa caccia all'errore che svelerà non poche sorprese.

5 - Finalmente weekend

di Sara Izzi (Rizzoli)

Troviamo consigli e curiosità per viaggi vicini e lontani, di svago e di cultura per weekend unici. La guida che tutti dovremmo avere a portata di mano.

6 - La scienza delle verdure

di Dario Bressanini (Gribaudo)

Racconta con un approccio scientifico e uno stile narrativo semplice i misteri delle verdure. Pomodoro, cipolla, basilico, carote e tante altre verdure vengono analizzate partendo dalle caratteristiche chimiche e fisiche per arrivare alla trasformazione in base a ciò che il consumatore vuole preparare, con ricette e esperimenti.

7 - Il mediterraneo in barca

di Georges Simenon (Adelphi)

Un diario di bordo in cui vengono magistralmente narrati luoghi, fatti e costumi legati al Mare Nostrum, avvincenti storie che ci permettono di inseguire con l’autore nuove e inesplorate rotte.

8 - Le disobbedienti

di Elisabetta Rasy (Mondadori)

Narra la storia di sei artiste che dal ‘600 al ‘900 hanno rivoluzionato un mondo prettamente maschile, dando forme e colori nuovi all’orizzonte non solo nell’arte ma del nostro modo di pensare. Un vero affresco narrativo.

Infine, per lettori in erba...

9 - Le sei storie dei sì e dei no

di Sara Agosti (Gribaudo)

Un libro per i più piccini. Ricco di colori. Tramite brevi filastrocche piene di ritmo, aiuta i genitori a far capire ai bambini con esempi semplici cosa è giusto e cosa no nelle piccole cose che devono affrontare ogni giorno.

10 - Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo

di Ben Brooks (Salani)

Quando la fragilità si trasforma in un superpotere. Cento personaggi che hanno fatto della diversità la loro forza.